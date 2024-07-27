Зниження тарифів на вантажні перевезення дасть УЗ переваги на ринку, - експерт

Експортні вантажопотоки фактично досягли довоєнного рівня, тож зараз Укрзалізниця може не тільки нарощувати обсяги перевезень, а й конкурувати з ринком автоперевезень, якщо знизить тарифи на перевезення вантажів.

"Підняття тарифів на 70% (відбулося у липні 2022 року – прим. Ред.) було вимушеною мірою, яка допомогла стабілізувати фінансовий стан Укрзалізниці на фоні критичного падіння вантажопотоків під впливом війни. Але ми бачимо зараз, що експортні вантажопотоки фактично досягають довоєнного рівня. Більше того: ми бачимо, що Укрзалізниця демонструє позитивну фінансову ситуацію. Тож я не бачу підстав для того, щоб ця ситуація змінилася», - каже експерт.

Натомість, за його словами, компанію очікує подальше збільшення вантажопотоку - зокрема, аграрної продукції, що теж позитивно вплине на її фінансовий стан. Тому варто задуматися над подальшим зниженням вантажних тарифів для розширення клієнтської бази.

"УЗ зараз, з огляду на ситуацію, яка є в автотранспорті, було б цікаво розглянути варіанти зниження тарифів - так, як вони це зробили з відвантаженнями аграрних вантажів з прифронтових територій. Це б дозволило стимулювати вантажопотік, і відвоювати якусь частку ринку від автомобільних перевезень. Це була б доцільна міра", - наголосив Вовк.

За словами експерта, зараз важливим державним завданням є стимулювання вантажопотоків - для того, щоб стимулювати таким чином і бізнес, і перевезення. Це дасть компанії ще більші прибутків – враховуючи, що витрати компанії наразі не мають рости.

"Вартість на основні статті витрат УЗ плюс-мінус є стабільними. Так, є проблеми з електропостачанням, але це стосується абсолютно всієї економіки. Більше того: УЗ якраз активно працює над тим, щоб вирішити це питання через альтернативні джерела постачання електроенергії. А вантажопотік точно має тенденцію до зростання", - резюмував Вовк.

Нагадаємо, очільник УЗ Євген Лященко заявив, що компанія має намір "гармонізувати" тариф на вантажні перевезення. У результаті цього, як очікується, витрати промисловості зростуть мінімум на 7-10%.

Бізнес-асоціації виступили проти цієї ініціативи: там нагадали, що у 2022 році УЗ підвищила тарифи на вантажні перевезення на рекордні 70%, а отже, зараз компанія може навіть знизити ці тарифи, адже обсяги перевезень у порівнянні з 2022 роком безпрецедентно зросли.