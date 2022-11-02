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Значне підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію неприйнятне, - ФРУ

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Середа 02 листопада 2022 19:58
Значне підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію неприйнятне, - ФРУ Фото: значне підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію неприйнятне (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Українська промисловість наразі перебуває у серйозній кризі, і не витримає ініційоване "Укренерго" значне підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Федерації роботодавців України Руслана Іллічова на прес-конференції.

"Ми зробили внутрішній аналіз, і можемо відверто сказати: промисловість таке подорожчання не витримає", - пояснив він.

За його словами, український бізнес розуміє всю складність ситуації з енергосистемою, і Федерація робить все можливе для допомогти енергетикам. Проте влада також має розуміти складність ситуації, у якій опинився бізнес, і не допустити зростання тарифу на передачу електроенергії більше, ніж на 6,5% від нинішнього рівня.

"Сьогодні кожна наша компанія інвестує в закупівлю генераторів та зарядних станцій, багато компаній вже зупинилися через ситуацію з відключенням світла. Тож пропозиції щодо значного підвищення тарифу є неприйнятними з точки зору можливостей нашої промисловості", - підкреслив Іллічов.

Як відомо, НЕК "Укренерго" ініціювало підвищення у 2023 році тарифу на диспетчеризацію та на передачу електроенергії – з 345 до 636,17 грн/МВт-год.

У заяві компанії наголошується, що тариф на електрику для населення не зміниться.

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Тарифи Електроенергія
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