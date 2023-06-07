ЗМІ пов'язали скандального адвоката Шевчука із схемою виїзду ухилянтів з України

Більшість волонтерів, внесених до системи "Шлях" Львівської ОВА на прохання різних громадських організацій, пов'язані з позаштатним радником голови ЛОВА з питань гуманітарної допомоги та волонтерства, колишнім адвокатом одіозного народного депутата Іллі Ківи Олексієм Шевчуком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування " Наші гроші. Львів ".

За даними журналістів, серед найбільш успішних "прохачів" виявилися пов'язані між собою організації, які взагалі не помічені у волонтерській діяльності, а частина їх "волонтерів" не повернулися в Україну.

Журналісти також виявили цілу мережу організацій, пов'язаних із колишнім позаштатним радником голови ЛОВА з питань гуманітарної допомоги та волонтерства Олексієм Шевчуком, який майже рік очолював координаційний штаб із питань надання гуманітарної допомоги ЛОВА.

За попередніми даними тимчасової слідчої комісії Верховної ради, майже 9,4 тисячі чоловіків призовного віку безповоротно виїхали з країни через систему "Шлях".

"Йдеться про майже 1800 організацій, на прохання яких через систему "Шлях" було видано понад 32 тис. дозволів на виїзд. Таким чином ми змогли сформувати список лідерів серед заявників, на чиї звернення до "Шляху" вносили сотні імен.

Загалом у двадцятці організацій, які отримали найбільше погоджень на виїзд чоловіків, є відомі організації як "Львівський IT кластер" (280 осіб), "Народна самооборона Львівщини" (200), або "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" (365)", - наголошують журналісти.

Також серед регулярних заявників виявили низку організацій, про які нічого невідомо. Від них вносили до "Шляху" сотні людей.

Очолив список заявників до Львівської ОВ благодійний фонд "Чистий Київ" (385 осіб). Організацію було створено ще 2020 року.

В описі своєї діяльності "Чистий Київ" заявляє, що відвантажив понад 1500 тонн гуманітарної допомоги. Згадки про допомогу від фонду також виявили на сайтах органів місцевого самоврядування.

Загалом для "Чистого Києва" Львівська ОВА надала дозволи на виїзд майже 400 осіб, у тому числі дуже сумнівних як для волонтерів.

Наприклад, у травні 2022 року завдяки такому дозволу виїхав і, звичайно ж, не повернувся чотири рази судимий мешканець Старосамбірського району Іван Мочульський, оголошений тепер у розшук.

Скористався дозволом від ЛОВА і сам керівник та засновник фонду "Чистий Київ" 37-річний Максим Ткачик, який виїхав із України ще у серпні минулого року.

Подібних організацій, про діяльність яких нічого невідомо, виявилося набагато більше. Більшість із них так чи інакше пов'язані із Шевчуком та адвокатським об'єднанням Barristers.

Дію адвокатського свідоцтва самого Шевчука припинили цього року за порушення правил адвокатської етики.

Однією з найактивніших організацій, яка користувалася "Шляхом" від ЛОВА, є створена 9 місяців тому благодійна організація "Наші добрі справи" (270 осіб отримали дозвіл на виїзд). Фонд зареєстровано у Львові за адресою вул. Липинського, 29, кв. 8, але такого будинку та квартири немає у реєстрі нерухомості. За цією адресою розташований РК "Авалон Тайм".

"Наші добрі справи" зареєстровані на Євгена Корчинського із селища Іванків Київської області, але такої людини не існує.

За вказаною адресою в Іванкові прописано 31-річного Євгена Корчемного.

Від "Наших добрих справ" виїхали і не повернулися у встановлений час кілька десятків людей.

Самого Корчемного в систему "Шлях" внесли не від його організації, а від ГО "Небайдужі громадяни", співзасновником якої, згідно з YouControl, є Шевчук.

Ще одним великим користувачем львівського сегменту системи "Шлях" є київська ГО "Громадська екологічна ініціатива", але актуальних засновників та телефонів організації також знайти не вдалося.

До двадцятки лідерів потрапив і київський фонд "Байрактар" (220 осіб), заснований влітку минулого року 19-річним Денисом Синявським, який зараз є підозрюваним у кримінальному розслідуванні про незаконне переправлення чоловіків за кордон.

Інша організація - "Український джавелін" отримала від ЛОВА понад 130 дозволів. Цю організацію зареєстрував у вересні 2022 року 32-річний киянин Клим Хоменко, але вже із січня цього року "Український джавелін" перебуває у "стані припинення діяльності".

У додатку Getcontact телефон Клименко зазначено також як контакт помічника Шевчука.

Фонд "Слава нації України!" створено 7 місяців тому Дмитром Півнем – колишнім помічником Шевчука та ще одним адвокатом Barristers.

Ще одна маловідома організація - це фонд "Українські котики", започаткований сім місяців тому 31-річним Богданом Забарою, адвокатом Barristers та помічником Шевчука.

Ще однією сумнівною організацією є фонд "Код-Паляниця", створений у вересні минулого року 26-річним Олександром Заїкою з Луганської області та припинив свою діяльність у лютому. Від цього фонду ЛОВА внесла до системи "Шлях" понад 100 чоловіків. У реєстрі немає телефону організації.

Львівська ОВА та Шевчук відмовилися від коментарів.

На запит про ввезену згаданими у цьому матеріалі організаціями гуманітарної допомоги перший заступник голови ЛОВА Андрій Годик письмово відповів, що "в обласній військовій адміністрації відсутня будь-яка інформація про гуманітарну діяльність організацій у період з 24.02.2022 до 20.05.2023, запит".

Нагадаємо, Шевчука позбавили свідоцтва адвоката на три місяці у лютому 2023 року - за порушення адвокатської етики та образу колеги Масі Найєма.