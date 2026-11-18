18 листопада російські загарбники завдали удару по Златополю Лозівського району, що в Харківській області. Перші наслідки ворожої атаки вже відомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ГУ ДСНС Харківщини та заяву глави Харківської ОДА Олеги Синєгубова.

Внаслідок російської атаки на ринок у Златополі постраждали 12 людей, серед них 11-річна дитина.

Наслідки атаки РФ на Златопіль (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Один із дронів влучив у місцевий ринок, спричинивши пожежу в торговельних павільйонах, яка охопила 500 кв. м.

Наслідки атаки РФ на Златопіль (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Крім того, пошкоджено магазини, інші торговельні об'єкти, житлові будинки, виробничі приміщення та легкові автомобілі.

На місці удару продовжують працювати рятувальники ДСНС, зокрема офіцер-рятувальник громади.

Наслідки атаки РФ на Златопіль (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Що важливо розуміти, роботи тривають попри загрозу повторних атак з боку російських військ.

Наслідки атаки РФ на Златопіль (facebook.com/DSNSKHARKIV)

"Поранень зазнали 12 людей, зокрема 11-річний хлопчик. Усіх госпіталізували й надають необхідну медичну допомогу. Одна жінка перебуває у важкому стані, всі решта - в стані середньої тяжкості", - повідомив Олег Синєгубов.

Наслідки атаки РФ на Златопіль (facebook.com/DSNSKHARKIV)

За його словами, ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес - вона отримала допомогу медиків на місці.