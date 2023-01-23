ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зірка збірної України залишився без головного тренера в АПЛ

Новость на русском →
Ліверпуль, Понеділок 23 січня 2023 22:27
Зірка збірної України залишився без головного тренера в АПЛ Фото: Френк Лемпард покинув "Гудісон Парк" (facebook.com/Everton)
Автор: Антон Федорців

Керівництво ліверпульського "Евертона" звільнило Френка Лемпарда з посади головного тренера команди. Мерсисайдці йдуть у зоні вильоту Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

44-річний фахівець втратив посаду керманича "ірисок". Легенда АПЛ зі своїми підопічними, серед яких український оборонець Віталій Миколенко, програв 11 матчів із останніх 14-ти в усіх турнірах.

Напередодні "Евертон" зазнав поразки від "Вест Хема" на виїзді (0:2). Перед цим мерсисайдці зазнали поразок від ще двох конкурентів у боротьбі за виживання – "Саутгемптона" та "Борнмута". Окрім того, "іриски" вилетіли з Кубка ліги та Кубка Англії.

Лемпард очолив "Евертон" торік у січні. Під його керівництвом команда фінішувала на 16-й сходинці за підсумками сезону 2021/22, випередивши зону вильоту на 4 очки. Загалом англійський тренер провів на чолі "ірисок" 44 матчі, в яких мерсисайдці здобули лише 12 перемог. Раніше він працював із "Дербі Каунті" та "Челсі".

Хто такий Френк Лемпард

Уродженець передмістя Лондона, вихованець столичного "Вест Хема". Дебютував на професіональному рівні в сезоні 1995/96. Виступав у рідній команді до літа 2001 року.

Наступні 13 сезонів провів у "Челсі", з яким здобув 3 чемпіонські титули, 4 Кубка Англії, 2 Кубка ліги, два Суперкубка Англії, а також тріумфував у Лізі чемпіонів 2011/12 і Лізі Європи 2012/13. Наприкінці кар'єри недовго пограв за "Манчестер Сіті" та "Нью-Йорк Сіті". У складі збірної Англії зіграв 106 матчів (29 м'ячів).

Лемпард виріс у футбольній родині. Його батько – Френк Лемпард-старший – легенда "Вест Хема", а дядько – відомий тренер Харрі Реднапп. У дебютний сезон у статусі тренера Лемпард-молодший вивів "Дербі Каунті" у фінал плей-офф за підвищення до АПЛ.

До слова, донецький "Шахтар" розпочав переговори про трансфер Матвієнка в чемпіонат Англії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Эвертон Чемпіонат Англії
NEWS
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни