Зірка "Реала" несподівано оголосив про завершення кар'єри

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram футболіста .

34-річний хавбек вирішив завершити виступи на професіональному рівні після домашнього Євро-2024. Останні десять сезонів він провів у лавах "вершкових".

"17 липня 2014 року – день моєї презентації в "Реалі". День, що змінив моє життя. Моє життя як футболіста, але особливо як людини. Це був початок нового розділу в найбільшому клубі світу. Після 10 років цей розділ завершується. Ніколи не забуду цього зухвалого вдалого часу", – написав Кроос.

Німець після завоювання титулу Ла Ліги матиме нагоду ще й здобути трофей Ліги чемпіонів. 1 червня "Реал" зійдеться з дортмундської "Боруссії" у фіналі турніру. Натомість на чемпіонаті Європи Німеччина зустрінеться зі збірними Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

Хто такий Тоні Кроос

Уродженець Грайфсвальда, вихованець мюнхенської "Баварії". На професіональному рівні дебютував у сезоні 2007/08.

У 2009-2010 рр. захищав кольори леверкузенського "Байєра" на правах оренди. У 2014 році перейшов із "Баварії" до "Реала". Багаторазовий чемпіон Німеччини та Іспанії, переможець Ліги чемпіонів із мюнхенцями (2012/13) та мадридцями (4 рази), виграв чимало інших трофеїв.

У лавах збірної Німеччини дебютував у 2010 році. У лавах Бундестім став чемпіоном світу на Мундіалі-2014. Загалом зіграв за національну команду 108 матчів (17 голів).