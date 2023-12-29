ua en ru
Пт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зірка "Лейкерс" вгатив згори після передачі Леброна з-за спини: момент дня в НБА

Лос-Анджелес, П'ятниця 29 грудня 2023 10:51
UA EN RU
Зірка "Лейкерс" вгатив згори після передачі Леброна з-за спини: момент дня в НБА Фото: Ентоні Девіс набрав 26 пунктів проти "Шарлотта" (twitter.com/Lakers)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолили лідери "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс і Ентоні Девіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Зірковий дует "озерників" підкорив моментом у стартовій чверті протистояння з "Шарлоттом". Джеймс пішов атакувати самотужки, але після проходу одного оборонця віддав "сліпий" пас на партнера. Девіс оформив слемданк однією рукою.

Стараннями лідерів "Лос-Анджелес" здобув упевнену перемогу над "Горнетс" (133:112). "Лейкерс" закріпилися в зоні плей-офф Західної конференції НБА. Натомість "Шарлотт" іде серед аутсайдерів на Сході.

Девіс став найрезультативнішим на паркеті в цей вечір. До свого активу центровий записав 26 очок, 8 підбирань і 2 передачі. У складі "Горнетс" найбільше набрав Майлз Бріджес (20 пунктів).

Хто такий Ентоні Девіс

Уродженець Чикаго (штат Іллінойс), на студентському рівні захищав кольори "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Нью-Орлеаном" під першим номером драфту НБА-2012.

У складі команди провів 7 сезонів. Перед кампанією 2019/20 перебрався до лав "Лейкерс" і з першої спроби здобув чемпіонський титул. Восьмиразовий учасник Матчів усіх зірок (2014-2021), переможець NBA In-Season Tournament-2023.

За характерні брови отримав очікуване прізвисько Brow ("Брова"). У 2012 році зареєстрував торгову марку на свою моноброву під слоганами "Бійтеся брів" і "Підніміть брови".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
РФ випустила по Україні 158 ракет і дронів: Залужний розповів, скільки збили
РФ випустила по Україні 158 ракет і дронів: Залужний розповів, скільки збили
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році