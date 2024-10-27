Зіннер відреагував на хейт екс-першої ракетки світу через гроші шейхів

Лідер світового тенісу італієць Яннік Зіннер розповів, що мотивувало його взяти участь у турнірі Six Kings Slam у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Puntodebreak.com .

Перемога в Ер-Ріяді, а особливо отримані італійцем 6 млн доларів призових, далеко не всім сподобались у тенісному світі. Мабуть, найточніше претензії хейтерів до Зіннера висловив експерша ракетка світу американець Енді Роддік.

"Мене до біса дратує, що Зіннер, всього за три дні отримав понад чверть від суми, яку я заробив за всю свою кар'єру, – обурився американець та додав. – Якщо тобі платять такі гроші, ти йдеш та танцюєш ці дивні танці. Уся ця подія виглядала як щось неприродне. Це було дуже дивно. Мені було зовсім нецікаво".

Роддік провів у професіональному тенісі 12 років (2000-2012), переміг на одному турнірі Великого шолому (US Open 2006) та ще в чотирьох грав у фіналах. У 2003-му, в 21 рік, став наймолодшим американським гравцем, який досяг першої позиції світового рейтингу. За всю кар'єру він заробив 20,6 млн доларів призових.

У відповідь на це і подібні закиди Зіннер відповів, що для нього важливіша пристрасть до гри, а не фінансові нагороди. Зокрема, сказав так:

"Звичайно, призи приємно отримувати, але я поїхав до Саудівської Аравії, тому що там грали, можливо, шість найкращих тенісистів світу, і мені хотілося з ними змагатися. Це був чудовий захід".

Six Kings Slam: що відомо

Виставковий тенісний турнір, що пройшов у Ер-Ріяді у жовтні 2024 року. В ньому брали участь Яннік Зіннер, Карлос Алькарас, Новак Джоковіч, Даніїл Медвєдєв, Хольгер Руне та Рафаель Надаль.

Кожен із шести учасників гарантовано отримав 1,6 млн доларів, а переможець – 6 млн. Це майже вдвічі перевищує премію чемпіона турніру Великого шолома – 3,8 млн. Головний приз і рекордні призові дісталися Зіннеру, який здолав Медвєдєва, Джоковіча та Алькараса.