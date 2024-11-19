Зінченко швидко забив Албанії та промовисто нагадав світу про війну: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку .

"Синьо-жовті" зі старту взяли м'яч під контроль. На 5-й хвилині на ударній позиції опинився Яремчук, але його спробу заблокував оборонець. Та м'яч відскочив до Зінченка, який з льоту поклав м'яч у кут воріт. Опісля він показав символічну футболку з цифрою 1000, що символізує тисячний день з часу повномасштабного вторгнення РФ.

Відео гола Зінченка:

1000 days of full-scale war – remember the price



MEGOGO pic.twitter.com/LmvOpGS4N5 — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) November 19, 2024

На 10-й хвилині збірна України подвоїла перевагу. Судаков із лівого флангу подав на дальню стійку, звідки Конопля віддав уздовж воріт на Яремчука. Форвард "синьо-жовтих" нагоду забити не змарнував.

Відео гола Яремчука: