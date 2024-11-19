Зінченко швидко забив Албанії та промовисто нагадав світу про війну: відео
Універсальний футболіст лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко відкрив рахунок у протистоянні збірної України та національної команди Албанії в 6-му турі Дивізіону B Ліги націй.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.
"Синьо-жовті" зі старту взяли м'яч під контроль. На 5-й хвилині на ударній позиції опинився Яремчук, але його спробу заблокував оборонець. Та м'яч відскочив до Зінченка, який з льоту поклав м'яч у кут воріт. Опісля він показав символічну футболку з цифрою 1000, що символізує тисячний день з часу повномасштабного вторгнення РФ.
Відео гола Зінченка:
1000 days of full-scale war – remember the price— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) November 19, 2024
MEGOGO pic.twitter.com/LmvOpGS4N5
На 10-й хвилині збірна України подвоїла перевагу. Судаков із лівого флангу подав на дальню стійку, звідки Конопля віддав уздовж воріт на Яремчука. Форвард "синьо-жовтих" нагоду забити не змарнував.
Відео гола Яремчука:
До слова, раніше пригадали перемоги Реброва-футболіста над збірною Албанії.
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