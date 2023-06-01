Жодних податків не буде. Міністр фінансів пояснив ситуацію з волонтерами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра фінансів Сергія Марченка.

"Хочу запевнити, що жодних податків з тих товарів, які передаються ЗСУ, сплачувати не потрібно. Це діюча норма Податкового кодексу. Тут не може бути жодних інших тлумачень", - розповів він.

Він ще раз наголосив, що ті волонтери, хто офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії - не сплачує жодних податків.

За словами Марченка, завтра на засідання уряду буде розглянуто питання щодо включення дронів в постанову КМУ №112. Він звернувся до уряду, щоб все ж вдалося розв'язати це питання.

"З боку уряду буде визначений уповноважений представник, який буде забезпечувати як постійну комунікацію, так і розв'язання проблемних питань які постійно виникають у волонтерському середовищі", - додав міністр.

Суть питання

Волонтер Люба Шипович заявила, що Мінфін хоче, щоб волонтери сплачували податки. У Facebook вона навела наступний приклад: в рамках проекту "Люті Пташки" волонтер Ігор Луценко зібрав на свою картку Монобанка близько 20 млн гривень. Банк, за її словами "тут же поспішив дізнатись, на що будуть витрати, а податкова запевнила, що чекають сплату податків".

"Податків з коштів, за які ви всі, хто донатив, вже заплатили податок на дохід. А тепер ці кошти стали вважатись доходом Ігоря. Хоча всі 100% він перерахував на закупівлю дронів", - розповіла вона.

Чому саме 19,5%

Часто волонтер збирає гроші на свою особисту банківську картку. Згідно до приписів Податкового кодексу, ці кошти вважаються "іншим доходом громадянина", і на всю суму зібраної волонтерської допомоги податкова служба може нарахувати 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору.