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"Жодних компромісних позицій". У Зеленського зробили нову заяву про переговори з РФ

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Україна, Понеділок 07 серпня 2023 14:48
"Жодних компромісних позицій". У Зеленського зробили нову заяву про переговори з РФ Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Жодного іншого формату, крім Формули Миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським, для врегулювання військових дій в Україні не може бути.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Єдиний базовий "переговорний фундамент" - це Формула миру президента Зеленського. Жодних компромісних позицій на кшталт "негайних припинень вогню" та "переговорів тут і зараз", що дають Росії час залишатися на окупованих територіях, бути не може. Лише виведення російських військ за кордони 1991 року", - зазначив він.

За словами радника, будь-який "Мінськ-3" лише продовжить війну в майбутньому.

"Саме "відмова від ілюзій" відбувається сьогодні в багатьох країнах, які ще вчора неправильно оцінювали Росію та її намір "убити" міжнародне право", - констатував Подоляк.

Українська формула миру

Президент Володимир Зеленський ініціював "формулу миру", щоби зупинити війну в Україні. Вона включає 10 пунктів: радіаційна і ядерна безпека (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз); продовольча безпека (розширення зернової ініціативи); енергетична безпека; звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх"); виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку; виведення російських військ та припинення бойових дій; справедливість; екоцид; потреба негайного захисту природи; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

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