Жмак призвал ВСК по УЗ выяснить первопричину финансового кризиса компании

Председатель правления УЗ Владимир Жмак призвал временную следственную комиссию выяснить первоисточник проблемы, которая привела к критическому финансового состояния "Укрзализныци" в середине 2020-го года. Для этого, по его мнению, ВСК ознакомиться с протоколами заседаний наблюдательного совета компании, которые являются засекреченными.

"Наблюдательный совет работает в "Укрзализнице" с 2018 года. Я - четвертый руководитель УЗ, с которым работает этот совет. Нам всем интересно выяснить причины, почему УЗ оказалась в таком состоянии. К сожалению, у нас нет документов, наблюдательный совет запретил доступ к своим протоколам за весь период их деятельности. Никто из правления не может ознакомиться с протоколами заседаний наблюдательного совета, нам предоставляют только выдержки", - пояснил Жмак.

Он также напомнил, что ВСК не пригласила членов правления на первое заседание - только наблюдательный совет и министра инфраструктуры, а правление получило только один запрос на предоставление информации. Но на своих страницах в соцсетях глава ВСК и заместитель заявили, что инициируют обращение к Кабмину, министра инфраструктуры и наблюдательного совета по оценке компетентности команды, которая работает последние полгода и показывает положительный результат.

"Мы же ждем от ВСК установления первопричины проблем. Поэтому я надеюсь, что ВСК сможет добраться до этих "секретных документов", и помочь нам выяснить первопричины критического финансового состояния УЗ, который сложился на середину 2020 года", - резюмировал Владимир Жмак.