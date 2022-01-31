В ЖК "Озерная роща Гатное" завершены работы по строительству канализации

В январе были завершены работы по строительству и вводу в эксплуатацию канализации, которая соединила дома жилого комплекса "Озерная роща Гатное", который возводит компания "Интергал-Буд", с канализационными сетями Киева.

Общая протяженность коммуникаций, проложенных специально, чтобы подключить дома комплекса к столичным инженерным сетям, составила 3 ​​км. В настоящее время система прошла проверку и успешно функционирует.

Строительство канализации стало еще одним шагом к развитию полноценной инфраструктуры, которая позволит жителям пригорода пользоваться всеми преимуществами столичной жизни. Устройство инженерных коммуникаций на объекте производится на уровне городской застройки. Кроме канализации, планируется подключение комплекса к киевской сети централизованного водоснабжения.

"Комплекс "Озерная роща Гатное" - это очень масштабный и амбициозный проект. Его жители имеют уникальные преимущества. С одной стороны уют и покой пригород, невысотная застройка, большая придомовая территория, окруженная озерами и зелеными насаждениями с соответствующей рекреационной инфраструктурой, с другой - пользоваться инженерными сетями Киева, коммерческие и социальные объекты, которые делают проживание в комплексе действительно комфортным", - отметила коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

Отметим, что в сентябре 2021 года на территории ЖК заработало детское образовательное учреждение, а в ноябре стало известно, что инфраструктура комплекса "Озерная роща Гатное" пополнится важным торговым объектом, свою работу начнет супермаркет известной сети NOVUS.