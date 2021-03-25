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"Живут в своем выдуманном мире": Данилов объяснил агрессию РФ на постсоветском пространстве

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 19:51
"Живут в своем выдуманном мире": Данилов объяснил агрессию РФ на постсоветском пространстве Фото: Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Власти России живут в выдуманном мире и "суют свой нос" в дела соседних стран, где разжигают вопросы, которые не касаются их. Это и есть причиной агрессии РФ на постсоветском пространстве.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Радио НВ".

Он отметил, что в Украине есть русскоязычные граждане и Россия выбрала доктрину "защиты" именно таких людей как причину для вмешательства в дела других стран. В их мире соседние страны составляют Российскую империю.

"Это их задача, это их миссия, они себе так придумали, они живут в своем мире, выдуманном, и они считают, что должна быть только российская империя. Это у них такие имперские прихоти, которые они никогда не прекращают и, к сожалению, они очень дорого обходятся как для Украины, так и для Грузии, Молдовы, для всех стран в окружении Российской Федерации", — отметил Данилов.

Напомним, Нормандская встреча по Донбассу на высшем уровне вряд ли состоится в апреле. О дате такой встрече не стоит говорить, пока не будет согласован новый план по мирному урегулированию конфликта, заявил Леонид Кравчук.

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