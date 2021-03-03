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Животных в Красной книге Украины стало больше: появился обновленный перечень

Новина українською → Украина, Среда 03 марта 2021 21:18
Животных в Красной книге Украины стало больше: появился обновленный перечень Фото: дикий Конь Equus caballus Boddaert (redbook-ua.org)
Автор: Андрей Василюк

Министерство юстиции Украины утвердило новый перечень видов животных, что занесут в четвертую редакцию Красной книги Украины. Список краснокнижных животных был расширен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Отмечается, что новая редакция является результатом многолетней работы большого коллектива ученых из разных научных учреждений, прежде всего, Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины.

"Обновленный перечень включает 687 видов животных. Для сравнения, в третье издание Красной книги Украины 2009 года занесено 543 вида животных. Список содержит 14 видов кольчатых червей (в перечне 2009 года - 8 видов), моллюсков - 53 (19), членистоногих - 357 (263), хордовых - 260 (245)", - говорится в сообщении.

В список занесли 171 новый вид животных, среди которых 3 вида кольчатых червей, 36 моллюсков,112 членистоногих, хордовых 17.

Среди новых животных: рак толстопалый; водомерка наяда; коконопряд золотистый; грицик большой; тритон гребенчатый; ящерица Линдгольма; бычок Штайница; угорь европейский; подуст обыкновенный; суслик малый.

В зависимости от состояния видов и степени угрозы их исчезновения, виды распределены по категориям:

  • недостаточно известные (28 видов);
  • исчезающие (162);
  • уязвимые (277);
  • редкие (201);
  • пропавшие (8);
  • неоцененные (11).

В ведомстве напомнили, что в Красную книгу первоначально вносят реликтовые и эндемичные виды, виды, находящиеся на границе ареала, виды, имеющие особую научную ценность, а также виды, распространение которых быстро уменьшается вследствие хозяйственной деятельности человека. Это означает, что для этих видов будут предприняты усиленные меры для их сохранения и охраны.

Напомним, в сентябре 2020 года в Киевской области экологи обнаружили на лугах растения, занесенные в Красную книгу Украины. Специалисты увидели популяции гронянки многораздельной и луговой орхидеи - зозульки мясо-красной в селе Страхолесье Иванковского района Киевской области.

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