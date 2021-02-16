"Житомиргаз" заключил более 2 тысяч договоров на обслуживание газовых сетей

В 2020 году 2159 юридических лиц и 17 ОСМД заключили договоры на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей с АО "Житомиргаз". С 2019 года потребители получили право самостоятельно выбирать компанию, которая будет выполнять надзор за состоянием газовых сетей и осуществлять их обслуживание.

"Юридические потребители АО "Житомиргаз" осознают необходимость систематического обслуживания газовых сетей, что в свою очередь гарантирует безопасное пользование природным газом. Противоположная ситуация с собственниками жилых домов", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, только самые ответственные представители ОСМД и управляющих компаний в 2020 году заключили договоры с АО "Житомиргаз" на техническое обслуживание газовых сетей.

"Житомиргаз – надежный партнер в оказании услуг. Потребители, которые осознают сложность комплексного обслуживания газовой системы, в условиях рынка, выбирают наших специалистов, которые ежеминутно готовы ликвидировать возможные аварийные ситуации и выполнить ремонтные работы любого уровня сложности. Стоимость работ для каждого клиента рассчитывается индивидуально, в зависимости от протяженности сетей, количества приборов, их типа, количества и периода обслуживания", - отмечает технический директор компании Сергей Колесник.

Специалисты АО "Житомиргаз" обращают внимание на то, что отсутствие периодического технического обслуживания состояния газовых сетей в многоэтажках, приводит к их аварийности. Чтобы предупредить неисправности и безопасно потреблять газ, советуют своевременно заключать договоры на техническое обслуживание.

"Ответственность за техническое обслуживание систем газоснабжения, согласно действующего законодательства, возложена на владельцев, собственников и арендаторов зданий. С подписанием договора на техническое обслуживание внутридомовых сетей, ответственность за безопасную эксплуатацию переходит к подрядной организации. Для получения консультаций или заключения договора с газовой компанией, потребители природного газа могут обращаться в центры обслуживания клиентов АО "Житомиргаз" по месту жительства или звонить в контакт-центр: (0412) 55 80 04", - говорится в сообщении.