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"Житомиргаз" установил бытовым потребителям более 200 счетчиков

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Житомир, Понедельник 20 декабря 2021 14:35
"Житомиргаз" установил бытовым потребителям более 200 счетчиков Фото: газовый счетчик (пресс-служба "Житомиргаза")
Автор: Мария Тарарыева

В 2021 году специалисты АО "Житомиргаз" установили для бытовых потребителей 233 индивидуальных газовых счетчика.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Газораспределительная компания устанавливает бесплатно приборы учета газа в домовладениях с газовой плитой или газовой плитой и колонкой. Устройство счетчиков за счет компании возможно для жителей многоквартирных домов, которые не обустроены общедомовым узлом учета газа", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что срок установки счетчиков газа в Украине продлен до 1 января 2023 года. это регламентируется Законом № 1338-IX "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" относительно пересмотра сроков установления счетчиков потребителям природного газа". Сейчас коммерческим учетом голубого топлива на Житомирщине обеспечены 99% домохозяйств.

"Основная проблема, которая возникает в процессе оснащения счетчиками многоэтажек, связана с отсутствием доступа в газифицированные квартиры. Нередко некоторые жители сознательно отказываются от установки счетчиков", - говорится в сообщении.

Кодекс ГРМ определяет, что в случае отказа от установки прибора учета специалисты газораспределительной компании обязаны составить Акт о нарушении и Акт об отказе от установки счетчика. На основании данных документов расчеты за потребленный газ будут проводиться по предельным нормам потребления, которые в среднем в 3 раза больше действующих норм потребления газа. При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения предельная норма газопотребления составит 9,8 куб. м на 1 человека в месяц, при отсутствии горячего водоснабжения - 18,3 кубометра на 1 человека в месяц.

"Пунктом 3 статьи 18 Закона Украины "О рынке природного газа" установлено, что поставка природного газа потребителям осуществляется при условии наличия счетчика. Для того, чтобы обустроить дом прибором учета газа стоит обратиться к 104.ua Клиентское пространство в вашем населенном пункте и написать соответствующее заявление и АО "Житомиргаз" возьмет на себя обязанности по доставке, оформлению документации и монтажа", - говорится в сообщении.

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Житомир Газ
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