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Житомир попередили про відключення води: названо терміни

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Житомир, Субота 12 серпня 2023 16:14
Житомир попередили про відключення води: названо терміни Фото: жителів Житомира повідомили про відключення води (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 12 серпня, у звʼязку з аварійною ситуацією в Житомирі буде припинено водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комунальне підприємство "Житомирводоканал".

"У звʼязку з аварійною ситуацією, що сталась на мережах водовідведення, КП Житомирводоканал вимушений припинити водопостачання міста Житомир з 8-00 до 20-00 12 серпня. Виконуються аварійно-ремонтні роботи", - повідомили в компанії.

На зображенні може бути: текст «12 серпня 3 08:00 до 20:00 y житомири буде припинено водопостачання детал- за номером: 0800752553 800 752 553»

Про місця підвозу води, за даними співробітників підприємства, буде повідомлено додатково.

Тренування на випадок блекауту

Нагадаємо, ми повідомляли, що у серпні в Києві планують провести тренування на предмет стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту.

Масштабні тренування допоможуть відпрацювати різні варіанти під час опалювального сезону, у тому числі й з найгіршими умовами.

Очікування українців від зими

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", більшість українців (60%) очікують у найближчі місяці масового обстрілу міст з боку Росії.

Крім того, 45% очікують відключення електро-, тепло- або водопостачання та зростання цін на необхідні товари (40%).

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