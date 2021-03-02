Житомир не будет ограничивать работу транспорта, несмотря на "красную зону"
Житомир не будет ограничивать работу городского транспорта, несмотря на то, что с 3 марта вся область будет в "красной зоне" адаптивного карантина. Транспорт остается работать в обычном режиме.
Об этом говорится в сообщении на сайте городского совета Житомира.
"Управление транспорта и связи городского совета информирует, что несмотря на "красную зону" городской общественный транспорт в дальнейшем будет работать в обычном режиме. Просим пассажиров при пользовании общественным транспортом придерживаться масочного режима", - говорится в сообщении.
Отметим, ограничения "красной зоны" не предусматривают полную остановку общественного транспорта. На него распространяется только требование перевозить столько пассажиров, сколько есть мест для сидения. Кроме того, в транспорте нужно находиться в защитной маске.
Как правило, в "красной зоне" прекращается высадка и посадка пассажиров поездов дальнего следования.
Напомним, в ближайшее время в "красную зону" могут перейти еще несколько регионов Украины.
Накануне Прикарпатье и Черновцы вышли на протест из-за жесткого карантина "красной зоны".