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Житомир не будет ограничивать работу транспорта, несмотря на "красную зону"

Новина українською → Житомир, Вторник 02 марта 2021 19:07
Житомир не будет ограничивать работу транспорта, несмотря на "красную зону" Фото: общественный транспорт (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Житомир не будет ограничивать работу городского транспорта, несмотря на то, что с 3 марта вся область будет в "красной зоне" адаптивного карантина. Транспорт остается работать в обычном режиме.

Об этом говорится в сообщении на сайте городского совета Житомира.

"Управление транспорта и связи городского совета информирует, что несмотря на "красную зону" городской общественный транспорт в дальнейшем будет работать в обычном режиме. Просим пассажиров при пользовании общественным транспортом придерживаться масочного режима", - говорится в сообщении.

Отметим, ограничения "красной зоны" не предусматривают полную остановку общественного транспорта. На него распространяется только требование перевозить столько пассажиров, сколько есть мест для сидения. Кроме того, в транспорте нужно находиться в защитной маске.

Как правило, в "красной зоне" прекращается высадка и посадка пассажиров поездов дальнего следования.

Напомним, в ближайшее время в "красную зону" могут перейти еще несколько регионов Украины.

Накануне Прикарпатье и Черновцы вышли на протест из-за жесткого карантина "красной зоны".

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