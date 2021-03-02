Житомир не будет ограничивать работу транспорта, несмотря на "красную зону"

Житомир не будет ограничивать работу городского транспорта, несмотря на то, что с 3 марта вся область будет в "красной зоне" адаптивного карантина . Транспорт остается работать в обычном режиме.

Об этом говорится в сообщении на сайте городского совета Житомира .

"Управление транспорта и связи городского совета информирует, что несмотря на "красную зону" городской общественный транспорт в дальнейшем будет работать в обычном режиме. Просим пассажиров при пользовании общественным транспортом придерживаться масочного режима", - говорится в сообщении.

Отметим, ограничения "красной зоны" не предусматривают полную остановку общественного транспорта. На него распространяется только требование перевозить столько пассажиров, сколько есть мест для сидения. Кроме того, в транспорте нужно находиться в защитной маске.

Как правило, в "красной зоне" прекращается высадка и посадка пассажиров поездов дальнего следования.