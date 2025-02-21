Житлова політика і державні інституції. Які проєкти з відновлення у фокусі громад

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга Народу" Олени Шуляк.

Актуальність останнього документу зумовлена зокрема необхідністю реалізувати заходи, затверджені у ПКВ, - це запорука якісного відновлення.

До такого висновку дійшли учасники тренінгового семінару "Відновлення та розвиток громад: успішні практики та обмін досвідом", проведеного Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування спільно з Всеукраїнською асоціацією громад.

"Якісно розроблена ПКВ є основою для містобудівної документації, інших планувальних документів, зокрема стратегій розвитку. Це свого роду вхідні дані для створення більш стратегічних документів. Відтак, створюючи ПКВ громади не лише планують своє відновлення, а і подальший розвиток", - наголосила Шуляк.

Вона додала, що кілька десятків українських територіальних громад наразі вже здійснюють розробку планів просторового розвитку, втім деякі з них цей процес вже завершили попри те, що план просторового розвитку, який поєднує містобудівну і землевпорядну документацію – документ досить складний. Відповідно, його підготовка вимагає детального аналізу всіх аспектів життєдіяльності громади.

Під час заходу власним досвідом створення програми комплексного відновлення і комплексним планом просторового розвитку поділилася зокрема селищний голова Межівської територіальної громади Дніпропетровської області Володимир Зражевський, а також селищний голова Пісочинської громади Харківської області Олег Чернобай.

За словами Зражевського, завдяки створенню програми комплексного відновлення громада змогла сформувати конкретне бачення того, як вона повинна розвиватися - донині такого бачення не існувало. Документ громада розробляла рік, причому на початку цього шляху громадськість взагалі не дуже чітко розуміла для чого - тему і цілі ПКВ.

"Але серед українських територіальних громад ми були одними з перших, хто почав це робити і, власне, на той момент ще навіть не було методички як це правильно робити. Тому наразі наш досвід може стати у пригоді тим громадам, які зараз на початку цього шляху, або навіть на етапі роздумів, чи потрібно це робити. Наш досвід - досвід прифронтової громади, показує, які переваги має наявність програми комплексного відновлення, оскільки неможливо якісно управляти тим, чого ти не знаєш", - пояснив Зражевський.

Він навів приклад - у процесі створення ПКВ громада отримала більш чітке розуміння щодо покладів на її території титаново-цирконієвих руд та камʼяного вугілля. До цього місцева влада знала, що такі запаси на її території є, але завдяки створенню ПКВ отримали документальне підтвердження цього, що дає можливість оцінити це з точки зору інвестиційної привабливості.

При цьому, Зражевський наголосив - оскільки громада ще з 2014 року перебуває поблизу лінії бойового зіткнення, у місцевої влади було чітке розуміння, що розвиток громади буде специфічним у порівнянні з більш “мирними” регіонами України. Водночас, саме це зумовило і актуальність розроблення ПКВ.

У підсумку до ПКВ громади увійшли 74 проєкти, які охоплюють сферу відновлення житлового фонду, соціальної інфраструктури, обʼєктів ЖКГ, енергетичної і дорожньо-транспортної інфраструктури, захисту навколишнього середовища, розвитку місцевої і регіональної економіки.

"Ми розуміли, що проєкти з відновлення будуть фінансуватися за державні, власні і донорські кошти, відтак вони так чи інакше будуть обмеженими, тому ми відібрали тільки ті проєкти, які потенційно дадуть поштовх для розвитку території громади і їй самій. Всі з них ми оцифрували і зробили візуалізацію на картографічній основі - це дає можливість інвестору чітко бачити, у якого проєкту яке майбутнє, а відтак і перспективи його інвестицій. Власне, саме тому ми і почали деякі проєкти виконувати за власний кошт - для розуміння інвесторів, що наші проєкти реальні, нагальні і перспективні", - пояснив голова Межівської громади.

Відібрані у процесі створення ПКВ проєкти, додав він, загрузили на платформу DREAM - щоб була можливість залучати кошти на їх реалізацію. Водночас, наголошує Зражевський, на платформі недостатньо враховані можливості громад і самі громади, які вже розроблять або розробили ПКВ. DREAM, переконаний він, повинен врахувати ті проєкти, які сформовані на підставі ПКВ - наразі такого немає.

Щодо характеру обраних громадою проєктів відновлення Зражевський наголосив на важливості тих, які зосереджені, зокрема, на житловій політиці і функціонування державних інституцій. Щодо першого пункту, то його актуальність зумовлена тим, що за рахунок внутрішньо-переміщених осіб населення громади збільшилося на 36%. Важливість другого зумовлена тим, що ті чи інші державні інституції переміщуються з громади, що є мінусом для інвестора.

"Йдеться про комплекс послуг на рівні держави - ДПС, національний архів, медичні заклади. Вони переміщуються в адміністративні центри, а сільські території залишаються без цієї послуги. Це означає втратити інтерес інвестора до її функціонування. А відновлення можливе тоді, коли громадянин - мешканець громади, зможе отримувати цей комплекс послуг", - пояснює Володимир Зражевський.

Він також повідомив, що попри розміщення громади на прифронтових територіях місцева влада вже почала створювати комплексний план просторового розвитку, оскільки для реалізації тих заходів, які заплановані у ПКВ, потрібні зміни на рівні містобудівної документації.

"Для таких громад як наша план просторового розвитку не менш актуальний ніж програма комплексного відновлення. З одного боку, йдеться про одні і ті самі вихідні дані, які дають можливість громаді побачити свій потенціал. Але взяти до прикладу дані щодо наявності у нас титаново-цирконієвих руд - ми побачили, де і як вони розміщені географічно. Водночас, без ППР ми не зможемо визначити функціональні зони для їх розробки, тобто, не зможемо піти далі з цими даними. ПКВ цього не вирішує, а ППР - так. Тому, незважаючи на те, що ми прифронтова громада, ми маємо завершити ППР, щоб рухатись далі", - резюмував Зражевський.