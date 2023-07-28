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Жителів Бучі попередили про безпілотники над містом: доставлятимуть ліки

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Буча, П'ятниця 28 липня 2023 16:07
Жителів Бучі попередили про безпілотники над містом: доставлятимуть ліки Фото: мешканців Бучі попередили про безпілотники над містом (facebook.com/bucharada.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Над Бучею запускатимуть нові безпілотники. Вони призначені для доставки медичних засобів та компонентів крові до лікарень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бучанську міську раду у Facebook.

Як зазначили у відомстві, у місті запускають проект, у рамках якого безпілотники з жовто-синім маркуванням та червоними крилами доставлятимуть гуманітарні вантажі до лікарень.

"Вони можуть літати кілька разів на день у світлий час доби на висоті 100-300 м - звук у них майже відсутній. При наближенні до медичної установи знижуватимуться до 20-40 м і скидатимуть вантажі у жовто-блакитних боксах на парашуті. Посадка вантажу відбуватиметься у певній зоні з точністю приземлення до 5-10 м", - наголошують у міськраді.

Технологія є безпечною та надійною, оскільки польоти координуються з військовими підрозділами регіону у режимі реального часу, запевнили у відомстві.

Бучанська громада стала однією з перших, яка реалізує такий проект.

Безпілотники в Україні

Нагадаємо, в Україні використання безпілотників стає дедалі популярнішим з початку повномасштабного вторгнення росіян. Їх застосовують не тільки для ударів по ворогові, а й з іншою метою.

Зокрема, нашій країні вже передали датські безпілотники, які здатні виявляти дрони на суші та під водою.

Також українським військовим нададуть БПЛА, які здатні евакуювати поранених прямо з лінії фронту.

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Буча дрони лікарні
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