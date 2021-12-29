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Жители изолированного Сианя просят помощи: власти признали проблему с доставкой продуктов

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Китай, Среда 29 декабря 2021 15:26
Жители изолированного Сианя просят помощи: власти признали проблему с доставкой продуктов Фото: в Сиане проблема с доставкой продуктов жителям (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Китайские официальные лица признали, что они столкнулись с проблемами, связанными с доставкой достаточного количества продуктов для жителей изолированного города-миллионника Сиань. А жители города в социальных сетях жалуются на нехватку еды и просят помочь им.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Изоляция города длится уже неделю. Многие жители просят в социальных сетях помочь с приобретением продуктов питания и других предметов первой необходимости. При этом некоторые отмечают, что их жилые комплексы не выпускали бы их, даже если бы у них заканчивались запасы еды.

"Мы изо всех сил стараемся помочь в решении проблемы и выдаем пропуски на автомобили, которые гарантируют поставку предметов первой необходимости", - сказал официальный представитель Сианя Чэнь Цзяньфэн.

При этом жители отмечают, что несколько дней назад они могли выйти один раз, чтобы купить продукты, но это было отменено. А во всех онлайн-приложениях для продуктовых магазинов либо нет товара, либо они выходят за пределы диапазона доставки.

Напомним, Сиань уже неделю находится в изоляции. Однако там за прошедшие сутки зафиксировали более 150 новых случаев коронавируса.

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