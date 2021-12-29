Жители изолированного Сианя просят помощи: власти признали проблему с доставкой продуктов

Китайские официальные лица признали, что они столкнулись с проблемами, связанными с доставкой достаточного количества продуктов для жителей изолированного города-миллионника Сиань . А жители города в социальных сетях жалуются на нехватку еды и просят помочь им.

Изоляция города длится уже неделю. Многие жители просят в социальных сетях помочь с приобретением продуктов питания и других предметов первой необходимости. При этом некоторые отмечают, что их жилые комплексы не выпускали бы их, даже если бы у них заканчивались запасы еды.

"Мы изо всех сил стараемся помочь в решении проблемы и выдаем пропуски на автомобили, которые гарантируют поставку предметов первой необходимости", - сказал официальный представитель Сианя Чэнь Цзяньфэн.

При этом жители отмечают, что несколько дней назад они могли выйти один раз, чтобы купить продукты, но это было отменено. А во всех онлайн-приложениях для продуктовых магазинов либо нет товара, либо они выходят за пределы диапазона доставки.