ua ru
Чт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жители Хмельницкой области слышат "непонятные звуки": названа причина

Новина українською →
Хмельницкая область, Четверг 25 августа 2022 11:39
Жители Хмельницкой области слышат "непонятные звуки": названа причина Фото: глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий (adm-km / gov. ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Хмельницкой области сообщают о "непонятных звуках". Местных жителей успокаивают, что причиной тому является проведение военных учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалея в Telegram.

"К нам поступают сообщения о непонятных звуках в Хмельницкой общине. Просим сохранять спокойствие, это происходят учения!"- написал он.

Напомним, что 24 августа российские военные нанесли два ракетных удара по Хмельницкой области. От обстрелов пострадал Шепетовский район.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая область Взрыв
NEWS
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение