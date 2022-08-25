Жители Хмельницкой области слышат "непонятные звуки": названа причина

В Хмельницкой области сообщают о "непонятных звуках". Местных жителей успокаивают, что причиной тому является проведение военных учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалея в Telegram.

"К нам поступают сообщения о непонятных звуках в Хмельницкой общине. Просим сохранять спокойствие, это происходят учения!"- написал он.

Напомним, что 24 августа российские военные нанесли два ракетных удара по Хмельницкой области. От обстрелов пострадал Шепетовский район.

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