Житель Донецької області здавав РФ дані про блокпости ЗСУ. Його відправили до в'язниці
Житель Костянтинівки на Донеччині передавав росіянам інформацію про позиції ЗСУ в місті. Його засудили до 6,5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Деталі справи
У червні 2022 року проросійськи налаштований чоловік через мобільний застосунок "Telegram" надсилав одному зі своїх співрозмовників текстові повідомлення про військовослужбовців ЗСУ, що дислокувалися в місті.
Незадоволений перебуванням українських захисників на території та околицях населеного пункту, він ділився результатами власних спостережень за місцями розміщення їхньої техніки та озброєння.
Фото: Колаборант (facebook.com/don.gp.gov.ua)
"При цьому окремі акценти під час діалогів чоловік робив на розташуванні блокпостів і кількості присутніх там бійців", - йдеться в заяві.
Суд відправив чоловіка до в'язниці
Жителю Костянтинівки винесли вирок за поширення інформації про розташування Збройних сил України
"Його засуджено до 6 років і 6 місяців позбавлення волі. На вирок суду затятий любитель ворожої пропаганди чекав у слідчому ізоляторі", - повідомили у прокуратурі.
Вироки для колаборантів і зрадників
Сьогодні повідомлялося, що житель Ізмаїла добровільно погодився працювати на Російську Федерацію і здавати спецслужбам інформацію про стратегічні об'єкти в Україні. Його засудили до 15 років тюрми.
Також чиновницю з Вовчанська (Харківська область) засудили до п'яти років в'язниці. Вона співпрацювала з росіянами під час окупації міста.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.