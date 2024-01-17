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Житель Донецької області здавав РФ дані про блокпости ЗСУ. Його відправили до в'язниці

Костянтинівка, Середа 17 січня 2024 17:39
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Житель Донецької області здавав РФ дані про блокпости ЗСУ. Його відправили до в'язниці Архівне фото: Житель Донецької області здавав РФ дані про блокпости ЗСУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Костянтинівки на Донеччині передавав росіянам інформацію про позиції ЗСУ в місті. Його засудили до 6,5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Деталі справи

У червні 2022 року проросійськи налаштований чоловік через мобільний застосунок "Telegram" надсилав одному зі своїх співрозмовників текстові повідомлення про військовослужбовців ЗСУ, що дислокувалися в місті.

Незадоволений перебуванням українських захисників на території та околицях населеного пункту, він ділився результатами власних спостережень за місцями розміщення їхньої техніки та озброєння.

Житель Донецької області здавав РФ дані про блокпости ЗСУ. Його відправили до в'язниці

Фото: Колаборант (facebook.com/don.gp.gov.ua)

"При цьому окремі акценти під час діалогів чоловік робив на розташуванні блокпостів і кількості присутніх там бійців", - йдеться в заяві.

Суд відправив чоловіка до в'язниці

Жителю Костянтинівки винесли вирок за поширення інформації про розташування Збройних сил України

"Його засуджено до 6 років і 6 місяців позбавлення волі. На вирок суду затятий любитель ворожої пропаганди чекав у слідчому ізоляторі", - повідомили у прокуратурі.

Вироки для колаборантів і зрадників

Сьогодні повідомлялося, що житель Ізмаїла добровільно погодився працювати на Російську Федерацію і здавати спецслужбам інформацію про стратегічні об'єкти в Україні. Його засудили до 15 років тюрми.

Також чиновницю з Вовчанська (Харківська область) засудили до п'яти років в'язниці. Вона співпрацювала з росіянами під час окупації міста.

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