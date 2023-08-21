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Жіноча збірна України здолала Бельгію на волейбольному чемпіонаті Європи-2023

Гент, Понеділок 21 серпня 2023 23:04
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Жіноча збірна України здолала Бельгію на волейбольному чемпіонаті Європи-2023
Автор: Антон Федорців

Національна команда України здобула перемогу над збірною Бельгії у третьому турі групового етапу Євро-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи, жінки, група A

Бельгія – Україна – 0:3 (18:25, 23:25, 23:25)

У стартовому сеті "синьо-жовті" фактично відразу ж взялися до справи. До середини партії підопічні Івана Петкова відірвалися на солідні 8 пунктів. Орієнтовно в цьому ж коридорі збірна України трималася до кінця відрізку, тож легко повела в рахунку.

Конкурентнішим став другий сет. Якщо в дебюті переконливіше виглядали українки, то поступово збірна Бельгії вирівняла становище. Більше того, в ендшпілі господарки змагань навіть зробили заявку на успіх, відірвавшись на чотири пункти. Однак, Україна зуміла зламати перебіг подій та дотиснула суперниць.

У третій партії бельгійки грали на рівних із українською збірною. Утім, так тривало лише до середини сету. А далі "синьо-жовті" створили невеликий очковий запас і холоднокровно довели справу до перемоги і в сеті, і в матчі.

Для збірної України звітна перемога стала другою на груповому етапі. Наступний поєдинок дівчата Петкова зіграють проти Словенії 23 серпня. Натомість 24 серпня українки зустрінуться зі збірною Польщі. До 1/8 фіналу вийдуть чотири найкращі команди з шести в групі.

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