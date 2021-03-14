Жену Асада могут лишить гражданства Британии за подстрекательство к террору

Жену президента Сирии Башара Асада могут лишить гражданства Британии за подстрекательство к террору. Полиция Лондона начала предварительное расследование в отношении сирийской первой леди Асмы Асад.

Сообщается, что дело в отношении Асмы Асад ведет отдел по военным преступлениям при Скотленд-Ярде. Ее подозревают в возможном подстрекательстве к террору и репрессиям против сирийской оппозиции, а также поощрении терроризма на протяжении 10 лет. Также сообщается, что ей может грозить судебное преследование и лишение британского гражданства.

Расследование началось после заявления адвокатской фирмы Guernica 37, которая специализируется на вопросах международного правосудия. В заявлении говорится, что Асма Асад выступала в поддержку силовых структур, причастных к убийству и арестам сотен тысяч сирийцев. Юристы полагают, что ее заявления можно трактовать как подстрекательство к террору.

Предполагается, что Асма Асад вряд ли явится по повестке в английский суд, но в случае отказа можно добиться ордера на ее арест и объявления в международный розыск.