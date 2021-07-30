Женщина впервые возглавила одно из командований ВСУ
Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко стала первой женщиной, назначенной на пост одного из командований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она заняла пост командующего медицинских сил ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
"Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о назначении полковника медицинской службы, главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны Татьяны Остащенко на должность командующего медицинских сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Глава Минобороны отметил, что впервые женщина возглавил одного из командований в ВСУ. "Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходов НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами", - добавил Таран.
Татьяна Остащенко родилась в августе 1974 года во Львове в семье военнослужащего. С отличием окончила в 1996-м фармацевтический факультет Львовского Государственного медицинского института, а в 1998 году - Украинскую военно-медицинскую академию.
В армии прошла путь от начальника аптеки в воинской части до главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны Украины. Получила оперативно-тактический уровень военного образования в 2020 году, а также окончила ряд курсов в армиях стран НАТО.