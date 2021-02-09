Желтый уровень опасности в Киеве. В ближайшие дни будут продолжаться снегопады, мороз усилится

В Киеве днем 11 февраля и ночью 12 февраля ожидается значительный снег. Синоптики прогнозируют прирост уровня снежного покрова до 20 см.

Об этом сообщает пресс-лужба ГСЧС .

"Погодные условия могут привести к нарушению, а на отдельных участках дорог и улиц к прекращению движения автотранспорта", – говорится в сообщении.

11-12 февраля также может быть налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с, метели; на дорогах ожидаются снежные заносы, объявлен І уровень опасности – желтый.

Отметим, по прогнозам синоптиков, снегопады в Киеве будут и в среду. Киевлян просят не использовать собственные авто, а также не оставлять машины на обочинах, крайних полосах дорог и на тротуарах.

Напомним, в Киеве снегопад продолжается более 36 часов. Расчищенное быстро засыпает снова, на дорогах города образовался транспортный коллапс.

В частности, утром на дорогах города образовались масштабные пробки.

Из-за снегопадов и морозной погоды на отдельных участках киевских автодорог возникли снежные заносы и гололедица, что затруднило движение автотранспорта. Для ликвидации последствий привлекли бронетранспортеры и трактора.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды без света остались 273 населенных пунктов.