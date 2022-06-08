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Железнодорожники и морские перевозчики на Дунае получат финансовые гарантии своей работы, - Кубраков

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Среда 08 июня 2022 09:01
Железнодорожники и морские перевозчики на Дунае получат финансовые гарантии своей работы, - Кубраков Фото: Александр Кубраков (facebook.com/Ukravtodor)
Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров выделил Мининфраструктуры 250 млн грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности судоходства в акватории украинских портов в Дунайском регионе и перевозок железнодорожным транспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Благодаря принятому решению перевозчики, которым отказали в страховании рисков, смогут получить необходимые финансовые гарантии. Ожидаем, что благодаря этому мы сможем существенно нарастить объемы перевозок", - заявил министр.

Кубраков добавил, что этим решением министерство берет на себя часть рисков, чтобы стимулировать компании предоставлять иностранные суда и подвижной железнодорожный состав для увеличения перевозок.

Кроме этого, в министерстве сообщили, что средства будут храниться на отдельном эскроу-счета Министерства инфраструктуры Украины и, в случае необходимости, будут предоставляться для возмещения вреда, причиненного вследствие агрессии России против Украины.

Воспользоваться таким механизмом смогут:

  • владельцы и/или операторы подвижного состава, который находится на территории Украины и допущен к обращению железными дорогами пути европейского стандарта (1435 миллиметров)

  • фрахтователи, операторы и/или владельцы морских судов и судов внутреннего плавания, находящихся в акватории украинских портов в Дунайском регионе и ходят под флагом Украины или под флагами иностранных государств.

В министерстве добавили, что сейчас завершается работа над согласованием всех деталей механизма страхования, чтобы процесс предоставления гарантий был максимально прозрачным и понятным

Напомним, аналогичный механизм страхования рисков Министерство инфраструктуры инициировало в феврале для обеспечения безопасности авиаперелетов. Благодаря нему перевозчики смогли в дальнейшем выполнять авиарейсы внутри страны и на другие направления в преддверии полномасштабного вторжения России.

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МИУ Александр Кубраков
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