Землетрясение в Мексике: зафиксировано более 800 повторных толчков
Фото: в Мексике произошло землетрясение (Getty Images)
В Мексике произошло мощное землетрясение силой 7,1. После него зафиксировали более 800 повторных подземных толчков.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Национальной сейсмологической службы страны.
Очаг мощного землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 11 км к северо-западу от города Акапулько.
"По состоянию на 20:00 13 сентября (4:00 вторника по Киеву) было зарегистрировано 809 повторных толчков после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего в Герреро, магнитуда сильнейшего из них составила 5,2", - говорится в сообщении.