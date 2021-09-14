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Землетрясение в Мексике: зафиксировано более 800 повторных толчков

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Мехико, Вторник 14 сентября 2021 08:35
Землетрясение в Мексике: зафиксировано более 800 повторных толчков Фото: в Мексике произошло землетрясение (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Мексике произошло мощное землетрясение силой 7,1. После него зафиксировали более 800 повторных подземных толчков.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Национальной сейсмологической службы страны.

Очаг мощного землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 11 км к северо-западу от города Акапулько.

"По состоянию на 20:00 13 сентября (4:00 вторника по Киеву) было зарегистрировано 809 повторных толчков после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего в Герреро, магнитуда сильнейшего из них составила 5,2", - говорится в сообщении.

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Мексика Землетрясение
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