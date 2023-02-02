У Зеленського висміяли чергові нісенітниці Путіна: реальність завжди тяжко наздоганяє
Ще рік тому російський диктатор Володимир Путін погрожував взяти Київ за три дні, а сьогодні обіцяє росіянам великі проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
"Лютий 2022. Суб'єкт Путін оголошує військову "спецоперацію" і загрожує світові "взяти Київ за 3 дні". Лютий 2023. Суб'єкт Путін обіцяє росіянам великі проблеми, адже "наше головне завдання – забезпечити збереження Росії".
Реальність завжди болісно наздоганяє", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні Путін істерично відреагував на постачання танків Leopard українським військовим.
Крім того, Путін збирається виступити з посланням до Федеральних зборів напередодні річниці вторгнення в Україну.
Раніше повідомлялося, що Путін відмінив своє щорічне звернення до Федеральних зборів через війну проти України.
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