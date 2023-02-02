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У Зеленського висміяли чергові нісенітниці Путіна: реальність завжди тяжко наздоганяє

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Київ, Четвер 02 лютого 2023 22:58
У Зеленського висміяли чергові нісенітниці Путіна: реальність завжди тяжко наздоганяє Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ще рік тому російський диктатор Володимир Путін погрожував взяти Київ за три дні, а сьогодні обіцяє росіянам великі проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Лютий 2022. Суб'єкт Путін оголошує військову "спецоперацію" і загрожує світові "взяти Київ за 3 дні". Лютий 2023. Суб'єкт Путін обіцяє росіянам великі проблеми, адже "наше головне завдання – забезпечити збереження Росії".
Реальність завжди болісно наздоганяє", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Путін істерично відреагував на постачання танків Leopard українським військовим.

Крім того, Путін збирається виступити з посланням до Федеральних зборів напередодні річниці вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що Путін відмінив своє щорічне звернення до Федеральних зборів через війну проти України.

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Володимир Путін Михайло Подоляк
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