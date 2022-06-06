ru ua
Вт, 07 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленского просят обратить внимание на руководство СБУ в Черновцах

Новина українською →
Понедельник 06 июня 2022 22:57
Зеленского просят обратить внимание на руководство СБУ в Черновцах Фото: президента просят обратить внимание на руководство СБУ в Черновцах (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президента Владимира Зеленского вслед за руководством СБУ в Харьковской и Херсонской областей призывают обратить внимание на руководство ведомства в Черновцах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Василия Забродского.

По его словам, уволенный ранее личный состав Херсонской УСБУ эвакуировался именно в Черновцы. Журналист полагает, что это произошло под прикрытием и.о. начальника УСБУ в Черновицкой области Владимира Компаниченко.

Он, как известно, до 2021 года занимал должность замглавы СБУ Херсонской области.

"Остается открытым вопрос о том, могут ли такие кадры курировать работу ведомства в приграничной области, через которую, возможно, поступает гуманитарная помощь и оружие от западных партнеров. Очевидно, СБУ и Офис президента должны обратить внимание на ситуацию и, как минимум, провести проверку, - добавил журналист.

Напомним, 31 марта президент уволил с поста начальника Херсонского УСБУ Сергея Криворучко, лишив его звания генерала. Неофициально сообщалось, что Криворучко дал команду своим офицерам эвакуироваться из Херсона еще до того, как город захватили российские войска.

Также во время выезда в здании СБУ в Херсоне якобы остались серверы и россияне могли получить доступ к базе данных силовиков, в том числе к списку сотрудников.

Буквально через несколько дней в подозрении в госизмене контрразведка СБУ задержала помощника начальника херсонской УСБУ - начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина. Его подозревали в том, что он передал данные об эвакуации силовиков российским спецслужбам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Черновцы
NEWS
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
DAILY
Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью