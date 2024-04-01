Зеленський збирав спецнараду по НАТО: про що говорили
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 1 квітня, провів спеціальну нараду щодо роботи з НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського у Facebook.
"Провів сьогодні спеціальну нараду щодо нашої роботи з Альянсом стосовно сумісності та перспектив на цей рік", - йдеться у заяві.
За його словами, на зустрічі були всі наші міжнародники, міністр оборони Рустем Умєров і міжнародна команда міністерства. За його словами, цей рік ставить перед відносинами між Україною і НАТО кілька фундаментальних питань.
"Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку в Європі", - додав президент.
Україна та НАТО
30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Київ очікував отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.
До цього часу звучать доволі суперечливі заяви щодо строків вступу України в НАТО. Наприклад, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане нещодавно заявляв, що Україна стане частиною Північноатлантичного альянсу, проте поки не можна сказати, коли саме. Свого часу сам Столтенберг зазначав, що Україна не зможе приєднатися до НАТО до завершення війни.
Додамо, що міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі у Брюсселі 29 листопада 2023 року надали Україні рекомендації щодо первинних реформ для вступу до Альянсу.
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