Зеленський збирав спецнараду по НАТО: про що говорили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського у Facebook .

"Провів сьогодні спеціальну нараду щодо нашої роботи з Альянсом стосовно сумісності та перспектив на цей рік", - йдеться у заяві.

За його словами, на зустрічі були всі наші міжнародники, міністр оборони Рустем Умєров і міжнародна команда міністерства. За його словами, цей рік ставить перед відносинами між Україною і НАТО кілька фундаментальних питань.

"Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку в Європі", - додав президент.

Україна та НАТО