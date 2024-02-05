Зеленський застеріг європейців від звикання до війни в Україні, бо Путін може прийти до них

Звикання європейців до війни в Україні - це небезпечне явище. Країнам Європейського Союзу потрібно допомагати Києву, бо Путін може прийти і до них.

Президент погодився думкою папи римського Франциска про звикання до війни та зниження уваги світу.

"Він мав рацію, це вже відбувається. Абсолютна правда. З папою Франциском ми зустрічались два рази. Люди звикають навіть до тих речей, що тисячі українських дітей були депортовані. Спочатку це був жах для Європи. Спочатку нам допомагали, нещодавно ми зробили навіть міжнародну коаліцію", - сказав він.

Водночас емоції і проходять і люди звикають. І навіть в Європі починають звучати голоси, що українським дітям може подобатися на території Росії. "Тобто це і є несправедливий підхід. Це і є теза папи Франциска, що люди звикають до війни", - зазначив Зеленський.

Водночас президент України пояснив, що звикати до війни можна тільки на відстані. "Але коли війна приходить до тебе, звикнути до неї стовідсотково неможливо і не припустимо. Інакше ти програв цю війну. Програв себе, свій дім, свою сім'ю",- сказав він.

За його словами, частина українців також звикають до війни, "і це велика помилка". "До деяких речей так, але як можна звикнути до того, що гинуть люди, що летять ракети? Розумієте, це неможливо, і це ненормальне життя. Ви звикаєте на відстані. Коли ми в Києві, і є відстань до фронту, ми починаємо до чогось звикати. Це несправедливо до тих, хто на фронті. А також треба підключити мозок і зрозуміти: якщо ти звик тут, поки фронт там, то фронт може бути вже тут, де ти, якщо ти не будеш підтримати тих, хто на фронті", - додав президент.

Можлива війна в Європі

Як зазначив Зеленський, те саме з Європою – вона на відстані від війни. "Слава богу, що у вас немає війни, але війна може прийти до Європи через те, що ми маємо справу з Путіним", - сказав він.

"І коли війна прийде, ніхто не буде готовий. По-перше, ніхто не буде готовий так, як Україна, тому що ми давно в війні. Армії Європи не будуть готові. Буде шок. Буде десятки мільйонів людей в хаосі, в еміграції. І куди вони будуть бігти?"- наголосив президент.

Зеленський нагадав, що українці поїхали, пішли до європейських країн, де отримали прихисток, та подякував і уряду, і людям Італії за те, що прихистили наших людей.

"А куди всі в Європі будуть діватися, якщо туди прийде російська армія? Як вони будуть захищатись? Де впевненість, що спрацює НАТО? Хто про це каже? Ніхто не говорить суспільству про ці деталі, але куди всі дінуться? Будуть захищатись. Почнеться глобальна війна. Імміграційні процеси і великі, великі, великі втрати", - розповів Зеленський.

Президент України вважає, що не треба ризикувати і думати, що Путін не такий і що стратегія Росії не така, про яку говорять Україна

"Просто заздалегідь треба зробити кілька кроків, щоб не ризикувати своїми країнами і людьми: підтримувати Україну, щоб Україна зупинила їх тут і політично разом з вами відтиснула їх додому. Ось що треба робити. Я просто чесно вам скажу, завжди, коли політики говорять: "Ну не факт, що він приїде". А для чого цей ризик? Для чого ці думки: факт або не факт? Якщо не факт, що він приїде, значить і не факт, що він не прийде", - сказав Зеленський.