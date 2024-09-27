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Зеленський запросив Трампа в Україну: що він відповів

П'ятниця 27 вересня 2024 19:43
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Зеленський запросив Трампа в Україну: що він відповів Фото: президент Володимир Зеленський та Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський запросив кандидата у президенти США Дональда Трампа відвідати Україну. Той відповів, що "обов'язково приїде".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час прес-конференції за результатами зустрічі Зеленський запропонував Трампу відвідати України.

"Обов'язково. Це прекрасна країна", - відповів йому Трамп.

Однак Трамп не відповів, коли саме може відбутись такий візит. Цікаво і те, що під час своєї каденції на посаді президента США з 20 січня 2017 року до 20 січня 2021 року Трамп так і не відвідав Україну.

Що передувало

Сьогодні, 27 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Попри те, що раніше повідомлялось про те, що зустріч скасовано - вона все ж відбулась.

На ній Зеленський мав представити Трампу план перемоги, який до цього вже було показано президенту США Джо Байдену та кандидату у президенти США від демократів Камалі Гарріс.

Головні підсумки візиту Зеленського до США - у матеріалі РБК-Україна.

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