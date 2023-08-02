Зеленський на Закарпатті провів нараду щодо безпекової ситуації

Український президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"Стратегічні для регіону питання кордону. Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області – це важливий напрям роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні проекти. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які десятиліттями не використовувались", - зауважив президент.

Він наголосив, що Закарпаття буде одним із драйверів економічного й соціального зростання.

"Дякую всім на Закарпатті, хто працює на благо України й допомагає наближати нашу перемогу!", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці оголосили про підозру військовому комісару одного з районів на Закарпатті. Він змушував вмотивованих та патріотичних підлеглих будувати йому маєток.

Скандали у військкоматах

Нагадаємо, в Україні проводять масову перевірку військкоматів після того, як у начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова виявили дороге майно в Іспанії, а також люксові автомобілі.

Він намагався втекти від правоохоронців, але його вдалося затримати. Борисову вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас начальника Рівненського обласного ТЦК Сергія Луцюка затримали, оскільки він причетний до побиття підлеглого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.