Зеленский о втором президентском сроке: я еще ничего не решил

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не решил относительно второго президентского срока. Он объяснил свои слова относительно продолжительности президентства, пока не выполнит все обещания.

"Я ничего не решил по поводу второго срока", - заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что желает выполнить все обещания до завершения каденции. Сегодня он объяснил эти слова.

"Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30-35% нашей программы, и я говорил, что если мы не будем работать в Раде, и если будет постоянно политический спам, то мы не успеем это сделать. А я хочу успеть сделать все, что обещал. Но это не значит, что если я это успею сделать за 4,5 года, то я за полгода до конца каденции пойду. Нет, я поработаю", - заявил он.