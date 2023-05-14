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Зеленський вперше з початку вторгення РФ приїхав у Німеччину

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Берлін, Неділя 14 травня 2023 01:41
Зеленський вперше з початку вторгення РФ приїхав у Німеччину Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом в Німеччину. Це його перша поїздка в цю країну з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента в Twitter.

"Вже в Берліні. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. Європа. НАТО. Безпека", - йдеться у повідомленні глави держави.

Програма візиту

Достеменна програма візиту українського президента наразі невідома. Але, як очікується, Зеленський може зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

Після цього він, скоріш за все, відправиться до німецького міста Аахен. Там відбудеться вручення премії Карла Великого за європейські заслуги, яка була присуджена Зеленському та українському народові в грудні.

Візит був під загрозою через витік у ЗМІ

Про те, що Зеленський планує відвідати Німеччину, стало відомо ще напочатку травня. Тоді німецькі ЗМІ з посиланням на поліцію Берліна повідомили, що Зеленський відвідає країну 13 травня.

Такий анонс в німецькій пресі викликав обурення з боку України. Видання The Guardian з посиланням на українських чиновників писало, що в Києві розцінили таку поведінку Берліна "безвідповідальною", а можливість візиту поставили під сумнів.

Нагадаємо, перед поїздкою до Німеччини український президент відвідав Рим, де зустрівся з президентом та прем'єром Італії, а також провів аудієнцію з Папою Римським. Більше про візит - в матеріалі РБК-Україна.

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