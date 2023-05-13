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Зеленський про візит до Італії: є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба

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Субота 13 травня 2023 17:11
Зеленський про візит до Італії: є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час його візиту до Риму було досягнуто важливих рішень щодо захисту українського неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

"Сьогодні ми обговорили нашу безпекову співпрацю, військову. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба.Друге - реалізація формули миру, про яку ми кілька разів говорили з Джорджією", - заявив він.

Зеленський додав, що також було обговорено питання взаємодії в Європі.

"Третє, про що ми говорили, - це взаємодія в Європі. Італія зробила важливу річ, посиливши свою енергетичну незалежність від Росії... Один з елементів цього - це санкції. Ми обговорили європейську інтеграцію, для нас велика мотивація бути серед рівних, стати членами ЄС. Дякую за підтримку", - додав президент.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув із візитом до Риму. Докладніше про його візит – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Італія Війна Росії проти України
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