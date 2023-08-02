Зеленський відреагував на скандал між Польщею та Україною

Свобода народів України та Польщі, а також цінності Європи та перемога над спільним російським ворогом понад усе, емоціям необхідно охолонути.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter глави держави.

"Народи Європи знають, що свобода кожного найміцніша тоді, коли це спільна свобода всіх. Ми в Європі вміємо обʼєднуватися та захищати наші цінності пліч-о-пліч, незважаючи на жодні сезони та настрої, політичні течії та особисті амбіції", - зазначив Зеленський.

За його словами, зараз помітні різні сигнали, що політика іноді намагається бути вищою за єдність, а емоції – вищі за фундаментальні інтереси народів.

"Україна бʼється за свободу свою та всієї Європи, і ми вдячні кожному народу, який допомагає. Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи – від моря до моря. І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може", - додав. він.

Зеленський також наголосив, що важливо не дати жодним політичним моментам зіпсувати відносини між українським та польським народами, а емоціям точно варто охолонути.

"Свобода й благо наших народів, цінності нашої Європи та перемога над спільним російським ворогом – понад усе", - додав глава держави.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше голова президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач заявив, що Україні слід почати цінувати роль, яку зіграла Варшава для Києва.

Після цього в українське Міністерство закордонних справ запросили посла Польщі Бартоша Ціхоцького. Йому повідомили, що заяви про нібито невдячність України неприйнятні та не відповідають дійсності.

Згодом стало відомо, що посла України в Польщі Василя Зварича викликали до Міністерства закордонних справ. Причиною стали заяви українських чиновників.

Незабаром прозвучала заява прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. За його словами, виклик посла Польщі до МЗС України не мав відбутися. Варшава надала Києву значну допомогу, і таких помилок не повинно бути.