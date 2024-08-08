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Зеленський: українська армія вміє дивувати, це демонструє поле бою

Київ, Четвер 08 серпня 2024 16:34
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Зеленський: українська армія вміє дивувати, це демонструє поле бою Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники здатні дивувати та можуть досягати результатів. Доказом цього є їхні дії на полі бою.

Про це під час презентації застосунку "Армія+" заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

"Всі бачать, що українська армія вміє дивувати. І вміє добиватися результатів. Це демонструє поле бою, де наші воїни не лише вистояли проти переважальної сили окупантів, а й знищують його так, як це потрібно для захисту України - нашої держави та незалежності", - зазначив президент.

Він додав, що таким успіхам ЗСУ сприяє сміливість солдатів та природне прагнення українців знайти найкращий варіант дій.

Що передувало

Нагадаємо, останні кілька днів у мережі поширюють чутки про "прорив" кордону у Курській області. Федеральна служба РФ та Міноборони РФ звинувачує українських захисників у тому, що вони зайшли на територію регіону.

На цьому тлі в Telegram-каналах розповсюджували фото знищеної техніки окупантів та відео того, як російських солдатів беруть у полон у Курській області.

Україна офіційно ситуацію не коментує весь цей час. При цьому у Держдепі США заявили, що Київ не попереджав Вашингтон про свої наміри розпочати операцію у Курській області.

Більш детально з актуальною інформацією про те, що відбувається в російському регіоні, що межує з Україною, можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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