Зеленский указал судьям КСУ на законность "зеленых" тарифов, - УАВЭ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский указал судьям Конституционного суда Украины на законность действия "зеленых" тарифов в Украине и отсутствие каких-либо факторов для признания их якобы неконституционными.

Об этом свидетельствует письмо Офиса президента, который опубликовала Украинская ассоциация возобновляемой энергетики в Facebook.

"Глава государства, в частности отмечает, что оспариваемые положения названных законов Украины определяют основы установления зеленого тарифа с целью стимулирования развития альтернативных источников энергии и отмечает что развитие альтернативной энергетики, в том числе путем его экономического стимулирования, является вопросом энергетической безопасности", - сообщает ОП.

Украинская ассоциация возобновляемой энергетики получила ответ от Руководителя Аппарата Офиса Президента Украины на свой... Posted by Украинская ассоциация возобновляемой энергетики on Monday, December 21, 2020

В ассоциации подчеркивают, что на основании анализа положений Конституции Украины и юридических позиций Конституционного суда в позиции президента сделан вывод, что оснований для признания "зеленого" тарифа таким, что не отвечает Конституции Украины, нет.

Также сообщается, что письмо с позицией президента в отношении конституционного представления 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений ЗУ "Об альтернативных источниках энергии" и "О рынке электрической энергии", которым введен механизм стимулирования развития "зеленой" энергетики, был направлен в Конституционный суд Украины

Напомним, КСУ 17 декабря принял решение о рассмотрении дела "зеленых" тарифов в закрытом режиме. По мнению управляющего партнера юридической компании Arzinger, адвоката Тимура Бондарева, суд не привлек полноценно стороны к делу и не обратил должного внимания к позиции инвесторов, которая заблаговременно была предоставлена суду.

Как сообщалось, в августе 2020 года по иску 47 народных депутатов, которые входят в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство в деле о конституционности закона о "зеленых" тарифах.

Годом ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью "Цензор.нет" сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связанны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.

По мнению доктора юридических наук, профессора Ужгородского национального университета, советника председателя Конституционного суда Украины (2008-2010) Михаила Савчина, парламент Украины имел полномочия на введение "зеленых" тарифов, которые сейчас пытаются оспорить в Конституционном суде.

Как отмечает юридический советник компании Арцингер Ярослав Чекер, ни одна страна в мире не ставит под сомнение законность "зеленых" тарифов, признание их неконституционными в Украине станет катастрофой для инвестиционного имиджа страны.