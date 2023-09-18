Зеленський у США попросить більше зброї, аби прискорити перемогу України, - Подоляк

Президент України Володимир Зеленський аргументуватиме необхідність швидкої перемоги над Росією у своїх зверненнях до ООН та на зустрічі з президентом США Джо Байденом цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка CNN .

Подоляк заявив, що Зеленський використовуватиме платформи, щоб пояснити, "чому ця війна повинна мати справедливий кінець" і "що допомога Україні - це інвестиція у стабільність, глобальні правила, відновлення міжнародного права".

Зеленський також наголосить, що "цю війну можна прискорити, якщо буде достатня кількість зброї для України", - сказав Подоляк.

Світові лідери зустрічаються у Нью-Йорку, починаючи з понеділка на Генеральній асамблеї ООН.

За словами людей, знайомих із планами, окрім виступу перед Генеральною асамблеєю, Зеленський також планує провести кілька зустрічей з іншими світовими лідерами у Нью-Йорку. Після цього український президент має намір вирушити до Вашингтона для зустрічі з Байденом.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський вирушить до США на засідання Генеральної асамблеї ООН.

У Білому домі заявили про заплановану зустріч Зеленського із президентом США Джо Байденом. Зустріч має відбутися у четвер, 21 вересня.

Окрім того, Зеленський 21 вересня виступить перед американськими сенаторами у Вашингтоні. Виступ має відбутися, 21 вересня. Візит Зеленського також відбудеться на тлі розгляду Конгресом питання додаткової допомоги Україні.

Востаннє Зеленський відвідував США у грудні 2022 року, коли вперше виїхав із України з початку російського вторгнення.