Зеленський: до спільної декларації з G7 приєдналися ще 12 країн-партнерів

У другому півріччі 2023 року пакет безпекових гарантій для України стане цілком конкретним. Ще 12 країн приєднались до спільної декларації з G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"За другу половину цього року пакет безпекових гарантій для нашої держави стане цілком конкретним", - заявив президент.

Він розповів, що до спільної декларації з G7 на сьогодні приєдналися ще 12 країн-партнерів: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція.

Також цього тижня в Україні буде розпочато роботу над двосторонніми угодами.

За словами Зеленського, з послами буде обговорено, які країни можуть іще приєднатися до гарантій безпеки.

"Офіс, МЗС, посольства мають працювати разом у цьому напрямі – і дуже активно", - підкреслив він.

Гарантії безпеки для України

Схвалена на саміті НАТО декларація G7 передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки. Ці гарантії мають діяти до того часу, поки Україна не стане членом НАТО, адже тоді, вони будуть вже не потрібними.

Надалі до цієї декларації G7 може приєднатися будь-яка країна, яка на двосторонньому рівні офіційно погодиться надати ті чи інші гарантії Україні. Серед тих, хто вже доєднався до декларації, - Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.

Більше про гарантії безпеки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.