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Зеленский рассказал о деталях разговора с Путиным

Новости » Политика    17.07.2019 - 19:43
Зеленский рассказал о деталях разговора с Путиным
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В ходе беседы лидеры стран обсудили передачу пленных "всех на всех"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью на главы государства на Youtube-канале Зе!Президент.

По словам украинского лидера, все партнеры Украины были против того, чтобы он звонил президенту России. 

"Все, скажем так, партнеры Украины были против, чтобы я звонил Путину. Я решил, потому что это вопрос, прежде всего Украины и наших граждан. Мы должны благодарить западных партнеров за поддержку, но также иметь свое мнение", - заявил Зеленский. 

Также президент заявил, что в ходе беседы с лидером РФ он обсудил передачу пленных "всех на всех".

"Президент РФ мне сказал, что видит решение вопроса в передаче пленных "всех на всех". Дело в том, что список наших всех, кто находится на оккупированных территориях, не совпадает со списком тех людей, которые контролируют эти территории. Давайте сначала вернем всех тех, кто удерживается в России и Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг к возвращению диалога и мощный шаг к прекращению войны", - заявил он. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  11 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели первый телефонный разговор. В ходе беседы лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и возможность продолжения контактов в нормандском формате. Кроме того, президенты двух государств обговорили вопрос освобождения украинских моряков и возвращение других украинских граждан, которые удерживают на территории России.

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