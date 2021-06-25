ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский сменил главу Сумской ОГА: кто получил должность

Новина українською →
Сумы, Пятница 25 июня 2021 17:04
Зеленский сменил главу Сумской ОГА: кто получил должность Фото: Дмитрий Живицкий, новый глава Сумской ОГА (facebook.com/dmytro.zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Сумской областной государственной администрации. Глава государства уволил Василия Хому с должности руководителя Сумской области.

Об этом говорится в опубликованном на сайте президента указе.

Другим указом президент назначил на должность главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

Зеленский сегодня встретился с Живицким на Банковой и вручил ему служебное удостоверение.

Что известно о новом главе Сумской области

Дмитрий Живицкий - родился в Сумах. В 2004 году окончил Сумской государственный университет по специальности "оборудование химических производств и предприятий строительных материалов".

В 2019 году окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "публичное управление и администрирование".

Живицкий работал в органах местной и государственной власти, а с сентября 2020 по июнь 2021-му был заместителем министра инфраструктуры Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Сумская область
NEWS
Беспилотники и обстрелы: боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину"
Беспилотники и обстрелы: боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину"
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун