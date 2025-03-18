Зеленський ще не говорив з Трампом після його дзвінка Путіну

Президент Україна Володимир Зеленський ще не мав контактів з президентом США Дональдом Трампом після його розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними ЗМІ, Зеленський все ж сподівається, що зможе обговорити з Трампом його розмову з Путіним.

"Я розраховую, що у нас буде розмова із президентом Трампом, ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці", - сказав президент.

А ось на питання, яке буде ключове повідомлення президенту Трампу з боку України після того, як Росія фактично відмовилась від 30-денного всеосяжного припинення вогню, президент Зеленський відповів:

"Я би дуже хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін. Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили".

Перемовини Трампа та Путіна

Сьогодні, 18 березня, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову.

Вони домовились розпочати шлях до перемир'я між Україною та Росією.

За інформацією Кремля, Путін у розмові з Трампом заявив про необхідність зупинити мобілізацію України і переозброєння ЗСУ у разі встановлення перемир'я.

Детально про те, що відомо про розмову Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.