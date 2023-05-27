Зеленський про санкції: крок за кроком збираємо дані про всіх, хто працює на агресію

Україна збирає всі дані про тих, хто працює на агресію. Незалежно від того, чи це пряма співпраця, чи опосередкована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави Володимира Зеленського.

"Крок за кроком ми збираємо повні дані про всіх, хто працює на агресію - прямо чи опосередковано", - сказав президент.

Він повідомив, що кожна особа, що буде співпрацювати з Російською Федерацією буде заблокована. Водночас, президент запевнив, що українські санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу.

Санкції проти РФ

Після вторгнення Російської Федерації на територію України майже у всьому світі почали застосовувати санкцій, які будуть обмежувати діяльність Росії та підштовхувати до виходу з України.

Обмежувальні політичні й економічні заходи, були введені щодо РФ та низки російських осіб і організацій, причетних до визнання незалежності терористичних угруповань ДНР і ЛНР, а також через повномаштабне вторгнення РФ до України.

Кожна країна здатна приймати самостійні санкції, але також можливі спільні пакети санкцій, як, наприклад санкції від Євросоюзу. Наразі ЄС оголосив, що працює над 11-м пакетом санкцій, який в основному стосуватиметься боротьби з обходом уже введених обмежувальних заходів

Сьогодні ми повідомляли, що ЗМІ дізналися, хто блокує нові санкції проти РФ.

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