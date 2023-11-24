Зеленський розповів про непросте засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішнє засідання Ставки верховного головнокомандувача стало важливим та непростим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал глави держави.

"Провів сьогодні важливе - доволі непросте - засідання Ставки. Не лише щодо ситуації на фронті зараз, хоч це був, як завжди, один з основних пунктів", - розповів він.

Ситуація на фронті

На засіданні обговорювалися оборонні та наступальні дії українських захисників на різних напрямках.

"Авдіївка, Донецький напрямок, Мар'їнка, Куп'янський напрямок, південні напрямки", - сказав Зеленський.

Питання мобілізації, ротації та про "строковиків"

Також президент додав, що значну частину засідання Ставки 24 листопада було присвячено "комплексу тих питань, щодо яких наші воїни - і все суспільство - очікують справедливих відповідей".

Йдеться, зокрема, про мобілізацію, демобілізацію, ротацію у ЗСУ, а також питання про "строковиків", які були призвані на службу до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Робота ВКЛ та "військкоматів"

Особливу увагу на засіданні приділили ситуації із роботою Військово-лікарських комісій та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

"Те, про що говорять солдати, те, про що говорять командири, має бути вирішене", - наголосив Зеленський.

Президент заявив, що на Ставці були перші доповіді головнокомандувача генерала Валерія Залужного, міністра оборони Рустема Умєрова, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали.

"Я очікую більш змістовного опрацювання кожного з таких питань - і урядом, і військовими - і конкретних пропозицій щодо державних рішень", - сказав Зеленський.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, мобілізація в Україні розпочалася після того, як російські окупанти вторглися на територію нашої країни.

Останнім часом у кількох регіонах заявили про посилення мобілізації. Зокрема, в Херсонській області поліції віддали доручення активізувати розшук військовозобов'язаних чоловіків.

Також у Львівській області працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов'язали перевіряти документи у військовозобов'язаних.