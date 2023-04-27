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Зеленський про резолюцію ПАРЄ про геноцид українців: безкарності більше ніколи не буде

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Четвер 27 квітня 2023 22:11
Зеленський про резолюцію ПАРЄ про геноцид українців: безкарності більше ніколи не буде Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції ПАРЄ, у якій депортація українських дітей до РФ визнається геноцидом українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Європа та світ уже бачили різні депортації та спроби знищення народів. Саме на російському прикладі – відповідальністю цієї держави та її посадовців, винних у геноциді, – ми мусимо показати всім іншим потенційним джерелам такого ж зла, що безкарності більше ніколи не буде. А вироки за геноцид будуть", - заявив він.

Зеленський наголосив, що РФ отримає вироки і за всі інші злочини проти України та українського народу.

"Наші парламентарі й наші дипломати добре попрацювали. І на всіх рівнях – формальних і неформальних, із лідерами держав, на парламентському, урядовому, правоохоронному рівнях, у юридичній спільноті та в міжнародних і міжпарламентських організаціях – ми продовжимо працювати для повернення всіх депортованих українських дітей і для покарання Росії", - заявив президент.

Він додав, що зараз достеменно відомі дані майже 20 тисяч дітей, які були вивезені і росіянами по різних регіонах.

"Але очевидно, що це лише частина значно масштабніших злочинних дій. Таких дітей може бути значно більше", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою звужується примусова депортація українців до Росії.

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